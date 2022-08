Aumenti elettricità: la GENIALATA smart per consumare meno (16€)

Sono ormai lontani i tempi in cui arrivava la bolletta dell’elettricità – con importi da 50€ o 60€ – e quasi ci si lamentava del costo elevato. Ormai, i prezzi delle fonti energetiche sono letteralmente fuori controllo e agli utenti finali non rimane che correre ai ripari con escamotage che permettano di ridurre i consumi, risparmiando di conseguenza.

Dopo averla provata io, ho deciso di raccontare anche a te come prese smart economiche come questa possano aiutare ad arrivare all’obiettivo di spendere meno. Nello specifico, il modello che ho scelto ha due funzionalità: una più utile dell’altra. La prima è quella che ti permette di gestire accensioni e spegnimenti da remoto oppure di programmarli o gestirli con la voce, tramite gli assistenti vocali. La seconda, per certi aspetti, è ancora più interessante perché ti permette di misurare i consumi di quello che collegherai.

Finalmente, potrai capire quanto consuma il frigorifero, l’asciugacapelli, la TV, la piantana, la friggitrice ad aria, la stufa e non solo. Facendo un po’ di esperimenti in giro per la casa, avrai modo di capire dove mettere in pratica degli accorgimenti atti a ridurre i consumi senza rinunce. Ti racconto la mia esperienza: ho capito, dopo aver monitorato i consumi di 49 giorni, che buttare via il vecchio congelatore era un’ottima soluzione. Investire una certa somma per comprarne uno nuovo non sarebbe stato un problema: lo avrei praticamente ammortizzato in un anno. Sapevo che gli elettrodomestici vecchi consumano tanto, ma non avevo idea che il mio fosse “affaticato” e malfunzionante, finendo per consumare molto di più del previsto. La cosa interessante è che la bolletta ha iniziato subito ad alleggerirsi e ne sono stata molto contenta.

Perché non fare la stessa cosa in ogni abitazione, allora? Con dispositivi come questa presa smart con misuratore di consumi, basta poco per effettuare tutte le verifiche del caso e ritoccare (al ribasso) la spesa mensile. Prova subito anche tu, l’investimento su Amazon è ridicolo: completa l’ordine al volo per portarla a casa a 16€ circa appena con spedizioni super rapide e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.