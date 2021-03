Hai voglia di acquistare uno smartwatch? Il prodotto di Aukey è in offerta su Amazon a soli 29,99€ grazie a un coupon esclusivo. Con un prezzo di listino di 39,99€, l’offerta di oggi è un’ottima occasione di acquisto. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Aukey: lo smartwatch che ha tutto al posto giusto

Con un design semplice e casual, lo smartwatch firmato Aukey ha un formato che si adatta perfettamente sia ai polsi femminili che a quelli maschili. Venduto in abbinamento a un cinturino sport color Blu cobalto, il wearable non ha nulla da invidiare ai modelli più avanzati.

Il display da 1,4 pollici offre un’esperienza visiva dettagliata e nitida grazie alla sua risoluzione 320 x 320 pixel. È infatti possibile visionare le notifiche inerenti ai messaggi su applicazioni, chiamate ricevute e altre funzioni.

I sensori implementati all’interno dello smartwatch gli permettono di tenere sotto controllo numerosi parametri del benessere. Il cardiofrequenzimetro è in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per monitorare la salute cardiaca così come il monitoraggio del sonno e dello stress.

Per quel che riguarda il lato fitness, il wearable conta 12 modalità di attività che vantano la misurazione dei passi effettuati, delle distanze percorse, le calorie bruciate e così via. Tra queste sono presenti la corsa, il ciclismo, le camminate e l’alpinismo.

Degna di nota è la batteria che vanta un’autonomia di circa 20 giorni.

Da non sottovalutare, infine, il grado d’impermeabilità IP68 che permette di utilizzare il watch sia in ambienti umidi che a temperature estreme.

Puoi acquistare lo smartwatch di Aukey a soli 29,99€ su Amazon nella colorazione Blu. Acquistalo oggi e ricevilo a casa in meno di 48 ore con l’abbonamento Prime. Ricorda di attivare il coupon da 10€ che è valido fino al 6 aprile 2021 salvo esaurimento scorte.

