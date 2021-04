Sei in cerca di una lampada da comodino smart? Quella prodotta da Aukey è in offerta su Amazon a soli 28,04€. Il prezzo conveniente è reso possibile da un coupon del 15%.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Ricorda: spunta la casella del coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello per ottenere lo sconto.

Aukey: la lampada smart che cambia colore

Il suo design tondo rende questa lampada Aukey da comodino adatta a ogni tipo di arredamento. Ricordante una luna può essere modificata a proprio piacimento abbinandola agli stati d’animo o ai colori dei propri interni.

Grazie al suo essere smart, infatti, la luce può essere facilmente modificata sia in termini di luminosità che di colorazione. Attraverso il controllo touch o dall’applicazione è possibile impostare una luce bianca che può essere sia fredda che calda.

La compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant permette all’utilizzatore di comandare ogni funzione anche solo con la voce. Basterà rivolgere un semplice comando al proprio dispositivo. Ovviamente questa ultima funzione richiede la presenza di un dispositivo Amazon o Google in casa.

Come accennato in precedenza, il sistema multicolore consente di impostare la luce in diversi colori come blu, giallo, rosso, verde o ancora rosa. È possibile attivare anche un ciclo cangiante per simulare l’effetto arcobaleno.

Sono presenti, poi, quattro diverse modalità di utilizzo:

luce notturna;

luce programmata;

tempo di ritmo personalizzato;

standard.

Puoi acquistare la lampada da comodino Aukey a soli 28,04€ su Amazon. Acquistala oggi e ricevila entro 48 ore se sei abbonato a Prime. In caso contrario, le consegne sono gratuite sia per chi effettua il primo acquisto che per chi sceglie la spedizione presso punto di ritiro.

Il coupon del 15% ha validità per la sola giornata di oggi esaurimento scorte.

