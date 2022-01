Aufero Laser 2: un MOSTRO di incisore laser a prezzo ridicolo

Il nuovo e potente Ortur Aufero Laser 2, il più veloce incisore laser, è in promo lancio pazzesca. Uno strumento spettacolare e di altissima qualità, a prezzo super democratico, ma per pochissimo. Si parte da circa 236€ invece di 288€ e non solo: diversi omaggi previsti, oltre a spedizioni veloci e gratuite!

Aufero Laser 2: il più veloce degli incisori laser, senza compromessi

Perché scegliere questo gioiellino? Perché avere un hobby, divertirsi a creare qualcosa da zero, è più bello se puoi farlo con gli strumenti giusti, paragonabili a quelli professionali, ma semplicissimi da usare.

In questo settore, Ortur è leader indiscusso. Forte del suo motto – “immaginalo, progettalo, realizzalo!” – da anni, la compagnia applica la propria tecnologia per la realizzazione di macchine per incisione e taglio laser a diodi. Innovazione continua, utilizzata anche in prodotti destinati agli amanti del fai da te. Passione e dedizione continua, che hanno fatto in modo di rendere Ortur il primo brand consigliato da LaserGRBL e non solo. Infatti, adesso c'è anche ottima compatibilità con il famosissimo software Lightburn.

Questo gioiellino è perfetto per i principianti, grazie alla sua superficie super ampia da 39X39 centimetri e non solo. Tutta la tecnologia di Ortur, a servizio di un prodotto veloce e stabile, oltre che super sicuro. Ciliegina sulla torta: è più economico di molti prodotti della concorrenza, pur mantenendo standard qualitativi altissimi.

Con uno strumento come questo, puoi facilmente incidere su legno, bambù, cartone, plastica, pelle, alluminio, materiale antiriflesso con pittura ottenuta tramite galvanostegia e non solo. In ogni caso, ottieni subito risultati di ottima qualità.

La facilità con cui può essere assemblato e subito utilizzato è senz'altro il suo punto di forza principale. Massima compatibilità con i principali software utilizzati su PC per le incisioni. Potrai sfruttarlo con LaserGRBL e Lightburn, recuperando le immagini da incidere senza preoccuparti troppo del formato. Piena compatibilità con formati JPG, JPEG, PNG, SVG, PNC e non solo.

Inoltre, è possibile reperire istruzioni complete (in 10 lingue diverse) per iniziare a realizzare vere e proprie opere d'arte incise in un attimo. Ancora, c'è anche una guida che ti aiuterà passo passo nella comprensione dell'utilizzo pratico del prodotto.

Se ne hai bisogno, puoi ricorrere al servizio clienti in qualsiasi momento ne senta la necessità: questo incisore gode di un ottimo servizio post vendita e non solo. A disposizione hai anche un'enorme community di oltre 20.000 utenti che utilizzano i prodotti Ortur e si aiutano l'uno con l'altro per ottenere sempre il massimo dai rispettivi strumenti.

Promozione di lancio eccezionale

In occasione del lancio di questo eccezionale incisore laser di ultima generazione, è possibile ottenere prezzi più che ghiotti sulle diverse versioni:

Il modello LU2-2 lo porti a casa a 236,18€ invece di 288,67€;

L'edizione LU2-4 SF (perfetta per l'incisione) la prendi a 323,66€ invece di 376,14€:

La versione LU2-4 LF (con ugello dotato di assistenza pneumatica, l'ideale per il taglio) te lo accaparri a 323,66€ invece di 376,14€.

Tutto quello che devi fare è collegarti sul sito ufficiale di Ortur, scegliere la spina “Unione Europea”, selezionare il modello che preferisci ed effettuare immediatamente il tuo ordine.

Grazie alla promo del momento, ogni giorno, il primo, secondo e terzo ordine di ogni giorno ricevono in omaggio un YRR 2.0 (rullo rotante per incidere cilindri come lattine, dal prezzo di 78€ circa). Invece, chi rientrerà fra il quarto e il sesto ordine quotidiano, riceverà gratis un regolatore di altezza dell'asse Z, il cui valore è di 61,23€.

In tutti i casi, le spedizioni sono veloci e gratuite. Avverranno al massimo entro 48 ore dalla ricezione del pagamento. Sii veloce però: manca una manciata di giorni alla fine della promozione. Il momento di portare a casa il più veloce e potente degli incisori laser – l'ottimo Aufero Laser 2 – è adesso!