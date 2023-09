ATUVOS: 2 smart tracker tag per NON PERDERE più niente (29€)

Hai talmente tante cose da fare che a volte ti dimentichi gli oggetti importanti in giro? Allora sicuramente l’offerta che sta per segnalarti fa al caso tuo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questi due smart tracker tag ATUVOS a soli 29,99 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Una promozione coi fiocchi. In pratica in questo momento puoi avere ogni smart tracker a meno di 15 euro. Se consideri che un solo Airtag costa intorno ai 39 euro, capisci bene che è davvero un affare. Anche perché questi due trova oggetti fanno praticamente la stessa identica cosa ma a molto meno.

ATUVOS: il trova oggetti più economico a prezzo ancora più mini

Già questi smart tracker sono molto più economici di quelli della mela morsicata, ma con questo ulteriore sconto sono assolutamente da prendere a occhi chiusi. Il funzionamento è molto semplice, le aggancia a un portachiavi, li metti nel portafoglio, in una borsa o in uno zaino e non perderai mai più nulla.

Se ti rendi conto di aver dimenticato qualcosa da qualche parte ma non sai dove, ti basta aprire il tuo iPhone e visualizzarlo nella mappa. Se poi è nelle vicinanze potrai addirittura farlo suonare per trovarlo più velocemente. Inoltre è resistente all’acqua con certificazione di grado IP67.

Insomma questo è davvero l’affare del giorno. Quindi non aspettare troppo tempo perché potresti arrivare tardi. Vai adesso su Amazon e acquista i tuoi due smart tracker tag ATUVOS a soli 29,99 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine subito li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.