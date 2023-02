Attivare ExpressVPN oggi costa fino al 35% in meno

ExpressVPN è uno dei servizi VPN più affidabili tra quelli disponibili sul mercato. Un servizio di qualità, per il quale si paga qualcosa in più rispetto agli altri fornitori ma in cambio si riceve un livello di sicurezza maggiore, così come un’esperienza d’uso globale eccellente. Oggi poi è possibile abbonarsi a un prezzo nettamente più basso rispetto agli altri dodici mesi all’anno: il piano da 12 mesi è scontato del 35%, con rimborso garantito se ne fai richiesta entro 30 giorni. In concreto significa che paghi 8 euro al mese, per avere un’app per tutti i dispositivi e un ottimo password manager, tra le altre cose.

Sconto a sorpresa per il piano di 12 mesi del servizio ExpressVPN (-35%)

Perché passare a ExpressVPN? Per le molteplici funzionalità incluse nei suoi piani, oltre al livello di fiducia mostrato dagli utenti nei suoi confronti. Insieme al password manager incluso nel prezzo, ExpressVPN ti offre la possibilità di collegarti a server super veloci dislocati in 94 Paesi diversi del mondo, un supporto 24 ore su 24 (sette giorni su sette) via chat (in tempo reale, sì) e la garanzia di non tenere alcuna registrazione né delle connessioni né delle attività, grazie anche al supporto di un livello di crittografia tra i migliori del mercato.

Per attivare l’offerta e beneficiare del 35% di sconto sul piano annuale collegati alla pagina ufficiale di ExpressVPN e premi sul pulsante verde “Get ExpressVPN”. Nella nuova pagina che si apre conferma la selezione del piano di 12 mesi, inserisci il tuo indirizzo email e completa i dati inerenti al pagamento.

È tutto, non devi fare altro. Non appena riceverai la conferma di ordine completato con successo potrai usare il servizio VPN su qualunque dispositivo desideri.

