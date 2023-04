Attiva la Fibra Pura di Virgin e naviga fino a 1Gbit/s: in offerta a 24,90€

Per avere una connessione internet veloce, stabile e conveniente bisogna contare sulle tecnologie di ultima generazione che ti permettono di avere la fibra in casa senza rame o fastidiosi intralci

Oggi ti parliamo della possibilità di avere la Fibra Pura di Virgin a soli 24,49 euro al mese per 18 mesi invece di 29,49 euro. Scoprirai tempi di attivazione immediati e una velocità di navigazione spaventosa.

Fibra Pura di Virgin: senza rame liberi internet alla massima velocità

La Fibra Pura di Virgin è la tecnologia più avanzata per navigare in internet: si tratta di una fibra ottica che arriva direttamente a casa tua senza passare per il rame. Questo significa che avrai una velocità di download fino a 1 Gigabit al secondo e una velocità di upload fino a 300 Megabit al secondo. Inoltre, avrai una connessione più stabile e sicura, senza interferenze o perdite di segnale.

Con la Fibra Pura di Virgin Fibra potrai sfruttare al massimo tutte le potenzialità della rete: potrai guardare film e serie in streaming in alta definizione senza interruzioni, giocare online senza lag o rallentamenti, lavorare e studiare da remoto con la massima efficienza, scaricare e caricare file in pochi secondi e molto altro ancora. Potrai anche collegare più dispositivi contemporaneamente senza compromettere la qualità della connessione.

Per approfittare di questa offerta di Virgin Fibra dovrai pagare solo un contributo una tantum di 19,99 euro per l’attivazione del servizio, scontato dai 29,99 euro di listino. Inoltre, avrai incluso nel prezzo il modem Wi-Fi 6 gratuito e l’assistenza tecnica 24 ore su 24.

Approfitta adesso dell’occasione per attivare Virgin Fibra a soli 24,49 euro al mese per 18 mesi e portare la Fibra Pura a casa tua. Affrettati perché l’offerta è valida solo fino al 30 aprile 2023!

