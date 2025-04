Attenzione automobilisti: arrivano gli autovelox con intelligenza artificiale

Una rivoluzione è in corso sulle strade per automobilisti e motociclisti in Italia. Infatti, sembra proprio che anche gli autovelox, quegli apparecchi posizionati per rilevare la velocità di un veicolo e sanzionare il conducente in caso di superamento della velocità, saranno dotati di intelligenza artificiale. Una novità che sta preoccupando molto chi ha un veicolo.

Infatti, secondo quanto si dice in merito, saranno molto più intelligenti dei classici tutor a cui siamo abituati. Nello specifico, questi rilevatori di velocità, a cui siamo abituati in autostrada, sono in grado di calcolare la media della velocità di un singolo veicolo nel lungo percorso per sanzionarlo nel caso arrivi “a meta” più velocemente di quanto invece sarebbe necessario rispettando i limiti di velocità.

I nuovi autovelox dotati di intelligenza artificiale saranno in grado di stabilire autonomamente quale è il limite di velocità su quel tratto in base a condizioni climatiche, come pioggia, nebbia o neve, fondo stradale, lavori in corso e molto altro ancora. In pratica, se su un tratto di strada il limite è di 90 km/h, potrebbe diventare di 40 km/h in caso di lavori in corso e il rilevatore potrebbe inviare una bella multa a chi lo supera.

Gli autovelox con intelligenza artificiale saranno più insidiosi

Gli autovelox dotati di intelligenza artificiale saranno più insidiosi rispetto ai precedenti perché si adatteranno alle diverse condizioni che obbligano l’automobilista a ridurre la velocità su un determinato tratto stradale. Inoltre, saranno così piccoli che potranno confondersi facilmente tra la segnaletica stradale, le indicazioni e i semafori.

Al momento, questa tecnologia è in fase di sperimentazione in tre paesi europei di cui Spagna, Francia e Germania. Se la Spagna sta testando l’intelligenza artificiale per avere autovelox intelligenti, in grado di modificare il limite di velocità in base alle circostanze, che gli automobilisti conoscono bene, la Francia, invece, sta cercando dispositivi che possano essere nascosti tra segnali stradali e pali dell’illuminazione.

In Italia cosa succederà? Restiamo affacciati guardando questa novità con attenzione, mentre alcuni sono già preoccupati per l’incolumità del proprio portafoglio. Mentre Google Maps spia la Polizia per te, ci si aspetta un aggiornamento che possa seguire la tecnologia degli autovelox dotati di intelligenza artificiale.