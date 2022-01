Attack on Titan: 5 regali COLOSSALI per un San Valentino EPICO

Attack on Titan è uno di quei prodotti che ha affascinato l'intero mondo fin dall'uscita del manga. Con poi l'arrivo della serie TV passare le giornate con la mano sul cuore e a cantare “Shinzou wo sasageyo” è diventato facile come respirare. Se sei patito o sai che la tua dolce metà lo è, non c'è niente di meglio di acquistare un regalino a tema per questo San Valentino in arrivo. Conta che la sorpresa è assoluta perché chi mai ci penserebbe? Così come la gioia.

Per questo motivo ho deciso di elencarti 5 prodotti unici che trovi comodamente su Amazon, in promozione così il risparmio è comunque assicurato e con spedizioni pressoché istantanee e gratuite.

I cinque migliori regali a tema Attack on Titan per San Valentino

Questi cinque prodotti che ti elencano appartengono alle tipologie più varie. In ogni caso ti basta fare un giro sull'e-commerce per capire che puoi trovare di tutto e di più e soprattutto adatto a ogni singolo tipo di tasca.

Il primo prodottino che ti consiglio felpa oversize che anche se segnalata come femminile, è perfetta anche per lui. Scegli la taglia e ti porti a casa il tuo segno di appartenenza al Corpo di Ricerca. In sconto la paghi appena 20,99€ su Amazon.

Non può poi mancare un ciondolo che rappresenta sempre lo stemma del Corpo di ricerca. Carino e sfizioso non per forza deve essere indossato: può essere appeso in camera o convertito in un indispensabile portachiavi. Su Amazon lo paghi solo 13,00€.

In tema di camere, allora ti devo far vedere anche questo poster bellissimo in cui viene raffigurato lo sconto tra Eren, Reiner e Berthold. Il poster ha una dimensione di 30×40 cm e arriva già incorniciato così non devi fare secondi acquisti. Ti segnalo che però sono disponibili solo due pezzi quindi se sei interessato, approfitta dello sconto e portatelo a casa con appena 19,99€ su Amazon.

C'è poi il portafogli dall'aspetto un po' vintage ma che ricalca perfettamente l'ambientazione dell'intera opera. Ci metti dentro monete, carte, banconote senza lasciare niente dietro. In promozione su Amazon costa solamente 13,90€.

Infine un prodotto che non può non piacere è la lampada LED da tavolino o scrivania. La accendi e modifichi il colore come vuoi grazie al telecomando. La parte in plexiglas vede splendere l'onnipresente stemma del Corpo di Ricerca. Su Amazon te la porti a casa con 11,85€.