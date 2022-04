AtlasVPN: sono sbocciati gli sconti di primavera (81%)

Proteggere la propria privacy ormai non è un lusso, ma è diventata una necessità. Ecco perché occorre scegliere il prima possibile una buona VPN capace di mettere al sicuro tutte le informazioni personali durante la navigazione internet sul web e gli acquisti online. Per tutto questo e molto altro c’è AtlasVPN.

Non si tratta solo di uno strumento per proteggerti dai cybercriminali, ma è una vera e propria routine quotidiana per accedere a internet in modo più aperto, ma anche estremamente sicuro. AtlasVPN è la VPN definitiva per chi vuole navigare senza limitazioni e, grazie agli sconti di primavera, potrai farlo a soli 1,88 euro al mese, sottoscrivendo il piano biennale.

Applica il codice coupon SPRINGTIME e sconta il tuo pacchetto di sicurezza per due anni dell’81%. Si tratta di una vera occasione per mettere al sicuro i tuoi dati personali e bancari, oltre alla tua navigazione.

Perché scegliere AtlasVPN

Quali sono le ragioni che dovrebbero portarti a scegliere AtlasVPN come tua VPN quotidiana? Sicuramente, in questo momento il prezzo: solo 1,88 euro al mese per il piano biennale. Tuttavia, se il risparmio è un elemento importante, visti i tempi che corrono, il prezzo non può essere l’unico motivo vincente.

AtlasVPN, infatti, ne ha ben altri 6 che ti faranno convincere di questa incredibile VPN. Il bundle di due anni a 1,88 euro al mese include:

dispositivi illimitati sui quali installare simultaneamente l’applicazione, disponibile per Windows, MacOS, iOS, Android, Linux, Android TV e Amazon TV;

sui quali installare simultaneamente l’applicazione, disponibile per Windows, MacOS, iOS, Android, Linux, Android TV e Amazon TV; streaming veloce in 4K grazie a server ottimizzati che consentono di usufruire di piattaforme streaming veloci e illimitate;

in 4K grazie a server ottimizzati che consentono di usufruire di piattaforme streaming veloci e illimitate; assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

24 ore su 24, 7 giorni su 7; protocollo di tunneling WireGuard incluso, il più recente e veloce con crittografica all’avanguardia per un’esperienza di navigazione sicura e senza interruzioni;

incluso, il più recente e veloce con crittografica all’avanguardia per un’esperienza di navigazione sicura e senza interruzioni; blocco degli annunci pubblicitari, dei tracker e dei siti web dannosi;

degli annunci pubblicitari, dei tracker e dei siti web dannosi; protezione e-mail degli indirizzi di posta elettronica.

Non perdere altro tempo e approfitta degli sconti di primavera. Fai l’affare oggi stesso e acquista AtlasVPN sottoscrivendo il piano di abbonamento biennale a soli 1,88 euro al mese.