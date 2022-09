AtlasVPN: proteggi la tua privacy con l'incredibile 81% di sconto

Offerta imperdibile per AtlasVPN: il piano di 2 anni può essere tuo infatti con lo sconto dell’81% permettendoti di pagare di fatto appena 1,81 euro al mese.

Sfrutta subito l’offerta e accedi a uno dei servizi VPN migliori della categoria, che ti assicura la protezione per dispositivi illimitati, un’assistenza 24/7, protezione delle email e persino streaming veloce in 4K.

I vantaggi di scegliere AtlasVPN

Abbonarsi ad AtlasVPN ti permette di mantenere privata la tua navigazione reindirizzando tutto il traffico attraverso un tunnel sicuro. L’azienda vanta una solida politica di no-log con cui si impegna a preservare la tua privacy non raccogliendo dettagli sulla tua attività in rete.

La tua sicurezza viene assicurata da una tecnologia di crittografia del traffico sul web di livello superiore, insieme al blocco di siti web e annunci noti per contenuti dannosi come phishing e malware. I meccanismi di rilevamento dati ti permettono poi di scoprire se i tuoi dati personali sono stati esposti online.

Non c’è però solo questo, ma anche una serie di vantaggi che riguardano ad esempio lo streaming: grazie ai server ottimizzati a tua disposizione non avrai mai alcun problema di prestazioni o nessun limite di larghezza di banda. Inoltre, puoi eludere facilmente lo strozzamento degli ISP guardando i tuoi programmi preferiti in modo sicuro e senza interruzioni.

L’offerta di AtlasVPN include la disponibilità di oltre 750 server, con il supporto ad una condivisione P2P sicura e affidabile e una tecnologia che sceglie appositamente per te il server ideale in base alla distanza, alla velocità di download e alla latenza.

Compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV, AtlasVPN è la scelta migliore per avere privacy, velocità e sicurezza sul web. Ora con l’81% di sconto: approfitta adesso dell’offerta a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.