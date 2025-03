Atalanta - Inter in streaming gratis e molto altro: il programma del weekend di Serie A

Torna il campo la Serie A con la 29° giornata di campionato che si articolerà in tre giorni, da venerdì 14 marzo a domenica 16 marzo. Come sempre, tutte le partite del turno sono trasmesse in diretta streaming su DAZN. Questa volta, però, c’è anche una partita gratis.

Atalanta – Inter sarà trasmessa in streaming gratuito e, quindi, sarà visibile anche agli utenti DAZN che non hanno un abbonamento attivo. Per seguire la diretta della partita (in programma domenica sera, dalle 20:45) è sufficiente accedere al sito ufficiale di DAZN ed effettuare il login con il proprio account oppure crearne uno nuovo. Consigliamo di collegarsi il prima possibile (la diretta parte alle 19:45) visto che lo streaming avrà “posti” limitati per quanto riguarda la versione gratuita.

Ricordiamo, in ogni caso, che è possibile attivare un nuovo abbonamento a DAZN a partire da 34,99 euro al mese. In questo momento, inoltre, la scelta più conveniente è rappresentata dal piano annuale, proposto al prezzo scontato di 259 euro invece di 359 euro (versione Standard) oppure 399 euro invece di 599 euro (versione Plus con doppia utenza inclusa).

Serie A: Atalanta – Inter e le altre partite del weekend

Il 29° turno di Serie A si articolerà tra il 14, il 15 e il 16 marzo. In programma, oltre ad Atalanta – Inter, ci sono anche altri big match come Fiorentina – Juventus e Bologna – Lazio. Da segnalare anche Venezia – Napoli, un match chiave sia per la salvezza che per lo Scudetto.

Ecco il programma completo:

Venerdì 14 marzo

Genoa – Lecce (20:45)

Sabato 15 marzo

Udinese – Verona (15:00)

Monza – Parma (15:00)

Milan – Como (18:00)

Torino – Empoli (20:45)

Domenica 16 marzo

Venezia – Napoli (12:30)

Bologna – Lazio (15:00)

Roma – Cagliari (16:00)

Fiorentina – Juventus (18:00)

Atalanta – Inter (20:45)

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta da DAZN. Per attivare un nuovo abbonamento basta seguire il link qui di sotto. La scelta più conveniente, in questo momento, è il piano annuale da 259 euro (pari a poco più di 21 euro al mese di spesa effettiva).