Asus presenterà la nuovissima serie Zenfone 8 nel corso della prossima settimana. Prima del lancio, sono stati pubblicati i rendering di due modelli attesi: Zenfone 8 Flip e Zenfone 8, i quali ci consentono di dare in anteprima una prima occhiata.

Zenfone 8 Flip: cosa sappiamo

Il brand di Taiwan ha aggiunto il suffisso “Flip” al nome di questo modello per indicare che avrà telecamere posteriori motorizzate che si “capovolgono” per diventare anche snapper frontali, proprio come abbiamo sulle serie Zenfone 6 e Zenfone 7.

Come si vede nell’immagine sopra, lo Zenfone 8 Flip assomiglia molto allo Zenfone 7 Pro e, in base alle informazioni fornite dalla fonte, la maggior parte delle specifiche sono state riportate in rete.

Non solo la maggior parte delle specifiche sono le stesse di Zenfone 7 Pro, ma anche le dimensioni (quasi) e il peso.

Il device disporrà di un display FHD + AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Sarà alimentato dallo Snapdragon 888 e godrà di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Ci saranno tre fotocamere: un sensore principale da 64 MP, una fotocamera con teleobiettivo da 8 MP e una macro da 12 MP che dovrebbe anche essere usata anche come lente ultra grandangolare. Il telefono racchiuderà una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 30 W.

Asus sembra aver adottato uno scanner di impronte digitali in-display quest’anno poiché il pulsante di accensione non è incassato sul frame laterale come sulla serie Zenfone 7. Ci piace che Asus abbia anche dato al pulsante di accensione un colore diverso, proprio come i Mate di Huawei e i Pixel di Google. Il telefono pesa 230 grammi, misura 165 × 77,3 × 9,5 millimetri e sarà disponibile in due colori.

Zenfone 8 standard

Lo Zenfone 8 sembra essere il cosiddetto Zenfone 8 Mini a causa delle sue dimensioni. Questo non ha le fotocamere flip, quindi è presente un buco nello schermo per la fotocamera anteriore e un array di doppia fotocamera sul retro per le fotocamere posteriori.

Il display dello Zenfone 8 è 5,92 pollici e ha una risoluzione FHD +. Sembra essere anche AMOLED in quanto non c’è uno scanner di impronte digitali montato lateralmente e non è presente sulla back cover.

Solo perché si tratta di un telefono più piccolo significa che anche le prestazioni sono state attenuate. Sotto la scocca ci sarà lo stesso processore Snapdragon 888 e 8 GB di RAM ma con soli 128 GB di spazio di archiviazione. Dovrebbero essere disponibili altre configurazioni di RAM e archiviazione a seconda del mercato di riferimento.

Anche la fotocamera principale sarà top: ci sarà un sensore da 64 MP e la macro da 12 MP. La capacità della batteria sarà di soli 4000 mAh, ma si caricherà comunque a 30 W. Non manca un jack audio nella parte superiore.

Lo Zenfone 8 è anche significativamente più leggero con 170 grammi e dimensioni di 148 × 68,5 × 9 millimetri. Sarà disponibile in due colori ed entrambi avranno un pulsante di accensione di colore blu. Asus ha anche confermato che lo Zenfone 8 avrà una classificazione IP68.

