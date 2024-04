ASUS Zenfone 10 smartphone COLOSSO con 8GB/256GB e sconto 200€

Tra il medio e il top di gamma, ASUS Zenfone 10 è lo smartphone che oggi brilla di più. Mostruosamente potente, questo modello è perfetto se vuoi un prodotto che tra le mani ti permetta di fare di tutto e che ti dia quel feeling premium. Bello e rifinito nei particolari, è disponibile in diverse colorazioni per non doverti accontentare di niente.

Su Amazon lo sconto non è una sciocchezza. Con un ribasso di 200€ il prezzo crolla a soli 649,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

ASUS Zenfone 10, lo smartphone che dice di sì alla potenza

Uno smartphone completo sotto tutti i punti di vista. Appena lo prendi in mano capisci di che pasta è fatto e quanto possa essere formidabile. Insomma, ASUS Zenfone 10 ha tutte le carte in regola per farti dire “ho trovato il mio smartphone!”.

A partire dal suo display ampio, luminoso e con pannello AMOLED HDR a 144Hz capisci che non ti perdi nulla. Streaming? Una meraviglia. Applicazioni? Fantastiche. Gaming Mobile? Una libidine.

Dopotutto hai a disposizione non solo 8GB di RAM ma anche un processore Qualcomm Snapdragon che corre come un fulmine.

256GB di memoria da riempire letteralmente come vuoi. Scatta fotografie e registra video stabili grazie allo stabilizzatore Gimbal integrato. Un’aggiunta che, se non stai attento, potrebbe farti vincere qualche Oscar inconsapevolmente.

Altra caratteristica bomba? La batteria che ti porta a fine serata con carica residua, la ricarica rapida da 30W e il supporto alla wireless fino a 15W.

Naturalmente supporta il 5G ed è resistente ad acqua e polvere.

Su Amazon ASUS Zenfone 10 è disponibile con duecento euro di sconto a 649,99€.

