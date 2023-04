ASUS Zenfone 10 senza segreti: scoprite il best buy del 2023

Manca ancora qualche mese per raggiungere il primo anno di vita di ASUS Zenfone 9; eppure, in rete già si parla del successore ASUS Zenfone 10, oramai praticamente senza segreti per quanto concerne il fronte hardware grazie alla recente comparsa dello smartphone all’interno del database Geekbench. Scopriamo le caratteristiche chiave grazie agli ultimi leak.

ASUS Zenfone 10 senza segreti

Lo screenshot che trovate giusto sotto queste righe racchiude tutte le informazioni praticamente ufficiali riguardanti il prossimo smartphone ammiraglia della società asiatica, a partire dal cuore pulsante. Con la sigla AI2302, il dispositivo mobile sembra giungere con un processore octa-core dotato di singolo core da 3,19 GHz, quattro core da 2,80 GHz e tre core ad alta efficienza da 2,02 GHz. La descrizione corrisponde al Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ultimo chipset flagship lanciato dal produttore statunitense.

Lato performance, con 16 GB di RAM e 256/512 GB di archiviazione interna, ASUS Zenfone 10 raggiunge 2.008 punti nei test single-core e 5.454 punti nel multi-core. Trattandosi però di un test pre-lancio, consigliamo di prendere questi numeri con le pinze in attesa del debutto ufficiale.

Sappiamo dunque che il sistema operativo è Android 13, mentre lato display dovrebbe trovarsi un pannello AMOLED da 6,3 pollici – poco meno compatto rispetto al Zenfone 9 lanciato nel 2022 – con refresh rate massimo di 120Hz. Infine, la fotocamera posteriore principale dovrebbe essere da 200 MP e la batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W.

Questa scheda tecnica va presa cum grano salis, naturalmente, ma sembra in linea con le previsioni di tipster e analisti rilasciate alla luce del predecessore Zenfone 9 e dei dettagli ufficiosi già diffusi in rete.