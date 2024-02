Asus Zenboook 15 Oled in offerta: schermo magnifico e prezzo imperdibile

Lo straordinario Asus Zenbook 15 OLED è ora disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile: oggi lo paghi meno di 900€. E sì, se lo desideri puoi rendere questa offerta ancora più comoda e accessibile selezionando il pagamento a rate al momento del checkout. Realizzato in resistente lega di alluminio, questo notebook pesa solo 1,4 kg e ha uno spessore di soli 14,9 mm, rendendolo ideale per la produttività e la creatività in movimento.

Il suo punto di forza più grande? Il display NanoEdge 2,8K 16:9 con tecnologia OLED offre colori ultravividi e un’esperienza visiva coinvolgente. Certificato PANTONE Validated e TÜV Rheinland per la cura degli occhi, questo display è in grado di fornire immagini incredibilmente dettagliate e fedeli alla realtà.

Dotato del potente processore AMD Ryzen 7 7735U, grafica AMD Radeon, 16GB di RAM LPDDR5 e un SSD PCIe da 512GB, il Zenbook 15 OLED offre prestazioni eccezionali per qualsiasi compito. La fotocamera FHD con tecnologia ASUS 3D Noise Reduction e la tecnologia IR per il riconoscimento facciale migliorano le videochiamate, mentre il sistema audio Dolby Atmos certificato da Harman Kardon offre un’esperienza di intrattenimento coinvolgente.

Questo notebook è progettato per adattarsi al tuo stile di vita moderno e frenetico, offrendo la massima portabilità senza sacrificare le prestazioni. Inoltre, è dotato di tutte le porte I/O necessarie per connettersi facilmente ai tuoi dispositivi e alle tue periferiche.

L’ASUS Zenbook 15 OLED è una scelta eccellente per coloro che cercano un notebook potente, elegante e ultraportatile. Non lasciarti sfuggire questa offerta e ottieni il massimo dalla tua produttività e dal tuo intrattenimento ovunque tu vada.