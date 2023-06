Asus Zenbook Pro Duo 14 OLED: il PC più incredibile che ci sia per i grafici, OGGI a meno di 1900€

Se sei alla ricerca di un laptop che coniughi prestazioni elevate, un design innovativo e una funzionalità avanzata, Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED è ciò che fa per te. E la buona notizia è che puoi acquistarlo su Amazon a soli 1899,00€. Con il processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, 16 GB di RAM, 1 TB di SSD interno e un doppio schermo touch, questo laptop ti offre una potenza straordinaria e un’esperienza utente senza pari. Scopri perché dovresti cogliere questa opportunità unica.

Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED: la potenza del dual screen

Grazie al potente processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED offre prestazioni eccezionali che soddisfano le esigenze più esigenti. Sia che tu stia lavorando su complessi progetti di design, che stia eseguendo elaborazioni intense o che ti stia godendo sessioni di gaming ad alta intensità, questo laptop non ti deluderà mai. La velocità di elaborazione ti permette di affrontare ogni attività senza problemi.

Con 16 GB di RAM il multitasking sarà un gioco da ragazzi. Sarete in grado di aprire numerose applicazioni, schede del browser e documenti tutto in simultanea, senza però compromettere le prestazioni. La RAM generosa garantisce una fluidità assoluta durante l’utilizzo del laptop, permettendoti di lavorare in modo produttivo e senza interruzioni.

1 TB di SSD interno significa ampia capacità di archiviazione per tutti i tuoi file, documenti, foto e video. Non dovrai più preoccuparti di dover cancellare i tuoi contenuti preferiti per fare spazio a nuovi. Avrai tutto ciò che ti serve a portata di mano, con un accesso rapido e una protezione affidabile dei tuoi dati.

Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED si distingue per il suo design innovativo, che integra un doppio schermo touch. Il display principale OLED da 14 pollici offre immagini vivide e dettagliate, mentre il display secondario situato sopra la tastiera offre infinite possibilità di multitasking e personalizzazione. Puoi utilizzare entrambi i display contemporaneamente per migliorare la produttività o per sfruttare al massimo le tue attività creative. Con l’offerta speciale su Amazon, conviene acquistarlo a soli 1899,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.