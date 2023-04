Asus Zenbook 14 OLED in offerta su Amazon: il miglior schermo mai visto su un laptop?

Oggi Amazon propone l’Asus Zenbook 14 OLED ad un prezzo decisamente interessante, grazie ad un’offerta -a nostro avviso – da non farsi assolutamente sfuggire. Se stai cercando un potente laptop in grado di dimostrarsi un ottimo compagno di lavoro e studio, ma soprattutto se stai cercando un dispositivo con un ottimo schermo in grado di restituire immagini cristalline ad altissima definizione, il Zenbook 14 OLED fa decisamente il caso tuo.

Normalmente Amazon propone l’Asus Zenbook 14 OLED a circa 900€, ma oggi puoi risparmiare più di qualcosina grazie ad un robusto sconto dell’11%, che ne porta il prezzo a 799€. Decisamente non male, anche perché questo laptop è effettivamente un fuori classe.

Come sempre, noi ti ricordiamo che se lo desideri puoi dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile. La disponibilità è immediata: se il laptop ti serve quanto prima, ti basta ordinarlo subito per riceverlo a casa entro domani, sabato 29 aprile.

L’Asus Zenbook 14 OLED è un laptop che offre immagini coinvolgenti e incredibilmente dettagliate con colori ultra-vividi grazie all’incredibile display 16:10 2.8K OLED NanoEdge e PANTONE Validated. I neri più profondi possibili sono assicurati dalla certificazione DisplayHDR True Black 500. Lo Zenbook 14 OLED è dotato di un sistema audio stereo Dolby Atmos certificato dagli esperti audio di Harman Kardon che offre un suono potente, coinvolgente e cristallino. La prossima volta che dovrai ingannare il tempo in treno e sceglierai di guardare un film su questo laptop, ti sentirai esattamente come al cinema. Anche se in questo caso specifico ti suggeriamo di resistere alla tentazione di sfruttare le sue potenti casse e usare un paio di cuffie Bluetooth.

Con la tecnologia ASUS Intelligent Performance, il computer portatile può funzionare ad alte prestazioni per tutto il tempo necessario. Lo Zenbook 14 OLED dispone della potenza impressionante dell’ultimo processore AMD Ryzen serie 5000 con 8 GB di RAM e grafica AMD Radeon. Un SSD PCIe 3.0 x4 ultraveloce soddisferà tutte le tue esigenze di archiviazione e avrai a disposizione lo standard WiFi 6E. Lo Zenbook 14 OLED ti farà stare sempre tranquillo grazie alla batteria a lunga durata da 75 Wh.

Per tutti questi motivi, ti consigliamo vivamente di fare in fretta e di approfittare di questa offerta sull’Asus Zenbook 14 Oled prima che sia troppo tardi.

