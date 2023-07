ASUS Zenbook 14 in Offerta su Amazon a soli 899€: creatività e prestazioni ad un prezzo top

L’ASUS Zenbook 14 è una vera gemma tra i laptop, e ora puoi averlo a un prezzo incredibile su Amazon: soli 899,00€. Questa offerta è perfetta per professionisti e creatori di contenuti che cercano un notebook eccellente e performante. Il design del notebook è elegante ed è costruito con un solido telaio in alluminio. Il display da 14” è luminoso, nitido e a basso consumo energetico, offrendo un’esperienza visiva straordinaria. Inoltre, la cerniera ErgoLift è progettata per inclinare automaticamente la tastiera verso la posizione di digitazione più comoda, migliorando la tua produttività durante lunghe sessioni di lavoro.

Ottimo anche il sistema audio, con audio stereo Dolby Atmos certificato dagli esperti di Harman Kardon. Puoi aspettarti un suono potente, coinvolgente e cristallino per goderti al massimo i tuoi contenuti multimediali. La potenza del notebook è impressionante grazie al processore AMD Ryzen 7 7730U con 16GB di RAM e grafica AMD Radeon. Inoltre, l’SSD PCIe 3.0 x4 ultraveloce soddisferà tutte le tue esigenze di archiviazione, mentre il WiFi 6E (802.11ax) ti offrirà connessioni wireless di classe gigabit.

La tecnologia ASUS Intelligent Performance Technology (AIPT) garantisce prestazioni ottimali e un design termico ultra-efficiente. Questa tecnologia utilizza algoritmi intelligenti combinati con sensori e un design aerodinamico della ventola IceBlades per offrire prestazioni CPU migliorate con stabilità, una durata della batteria duratura e un funzionamento silenzioso e fresco. Con ASUS Intelligent Performance, il notebook può funzionare a prestazioni elevate per tutto il tempo necessario.

Se non l’avessi ancora capito, il Zenbook 14 è un laptop con una forte vocazione per la multimedialità. Il display NanoEdge a quattro lati offre cornici sottili che massimizzano lo spazio sullo schermo, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente e senza distrazioni. Inoltre, la webcam integrata ti permette di partecipare a videochiamate con nitidezza e chiarezza.

L’ASUS Zenbook 14 è una potente combinazione di eleganza, portabilità e prestazioni. La promozione su Amazon a soli 899,00€ è davvero imperdibile per chi cerca un notebook all’avanguardia per un utilizzo quotidiano e professionale. Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquista subito l’ASUS Zenbook 14 per trasformare il tuo modo di lavorare e creare contenuti in modo produttivo e senza sforzo. Come sempre, ti ricordiamo che al momento del checkout puoi scegliere il pagamento attraverso finanziamento con Cofidis, dividendo l’importo in più rate e rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

