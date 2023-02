ASUS ZenBook 14 con display OLED ad un OTTIMO PREZZO su Amazon (-320€)

Chi è alla ricerca di un notebook ultra-portatile con finiture e specifiche di fascia alta può valutare con grande attenzione la nuova offerta Amazon dedicata all’ASUS ZenBook 14. Il notebook di ASUS, infatti, viene proposto al prezzo scontato di 879 euro invece di 1.199 euro con un taglio di prezzo di ben 320 euro.

La variante in offerta dell’ASUS ZenBook 14 può contare su di un display OLED da 14 pollici e risoluzione 2.8K, che rappresenta un vero e proprio lusso in questa fascia di prezzo, oltre all’ottimo processore AMD Ryzen 7 5800H. L’offerta dedicata al laptop di ASUS è disponibile per un periodo di tempo limitato, tramite il link qui di sotto:

ASUS ZenBook 14 con display OLED protagonista di un’ottima offerta su Amazon

ASUS ZenBook 14 è un ultra-portatile completo. Il display OLED da 14 pollici con risoluzione 2.8K è, senza dubbio, il punto di forza del laptop che, in ogni caso, offre una scheda tecnica completa. Il notebook può contare sul processore AMD Ryzen 7 5800H con 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD.

C’è il sistema operativo Windows 11. Il laptop di ASUS pesa appena 1,4 chilogrammi, risultando facilmente trasportabile e comodo da utilizzare. Da notare anche il supporto allo standard militare mil-std 810g.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare ASUS ZenBook 14 al prezzo scontato di 879 euro invece di 1.199 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per questa variante del laptop di ASUS su Amazon. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.