Asus Yoga Slim 7: super laptop ad un prezzo imbattibile, su Amazon risparmi 400€

L’Asus Yoga Slim 7 è un laptop di fascia alta che offre ottime caratteristiche tecniche. Ora è disponibile su Amazon ad un prezzo scontato di 799€ contro un normale prezzo di listino di 1.199€. Se stai cercando un laptop potente e versatile, si tratta tratta di un’offerta imperdibile da cogliere assolutamente al volo.

Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione è gratuita e che sei libero di dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Il laptop ha uno schermo da 13.3″ QHD IPS con 300nits di luminosità e anti-riflesso. Questo permette di godere di immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione, perfette per guardare video, immagini o lavorare su documenti di lavoro. Inoltre, il laptop ha un processore Intel Core i5-1135G7 (4C / 8T, 2.4 / 4.2GHz, 8MB) che garantisce ottime prestazioni a consumi ridotti. La RAM è di 16GB Soldered LPDDR4x-4266, mentre lo storage è da 512 GB SSD espandibile fino ad 1 TB.

In questo modo, si ha tutto lo spazio necessario per archiviare i propri documenti di lavoro in velocità e sicurezza. Inoltre, il laptop ha una scheda grafica integrata Intel Iris Xe Graphics, che permette di avere un’ottima resa durante la maggior parte delle operazioni.

Vale la pena di sottolineare che l’Asus Yoga Slim 7 è ultrasottile (13.8 mm) ed ultraleggero (1.21 Kg), ed è pertento perfetto per chi viaggia spesso o lavora fuori casa. Insomma, come avrai ormai capito, l’Asus Yoga Slim 7 in offerta su Amazon è un’opportunità da non perdere per chi cerca un laptop di alta qualità a un prezzo scontato. Il display QHD, il processore potente e lo storage generoso lo rendono perfetto per lavorare e per svago.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.