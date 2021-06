Dopo la presentazione di ASUS ZenFone 8 e ASUS ZenFone 8 Flip, il colosso tecnologico taiwanese potrebbe presentare un nuovo smartphone a breve: ecco cosa sappiamo.

Arriva un nuovo Asus?

Uno sconosciuto telefono ASUS è stato rinvenuto su TENAA, il che significa che il terminale è quasi pronto per essere presentato in Cina e in altri mercati chiave. Elencato con il numero di modello ASUS_I007D, si ritiene che questo dispositivo sia il cosiddetto Vodka, precedentemente avvistato in un codice sorgente.

Il dispositivo Vodka potrebbe essere un'altra variante della serie Asus ZenFone 8 o essere un altro smartphone da gioco alimentato da un processore di Qualcomm, dato che il render che vi mostriamo di seguito mostra il logo Snapdragon sul misterioso telefono Asus.

Vale la pena ricordare che la serie ASUS ROG Phone 5 ha a bordo lo Snapdragon 888 ed possibile che l'azienda stia lavorando ad un altro smartphone con sotto il cofano un chipset dell'azienda statunitense.

Inoltre, secondo il documento su TENAA , il device è dotato di un ampio schermo OLED da 6,78 pollici, di una batteria da 3840 mAh, di una memoria interna da 512 GB, 16 GB di RAM e di un modulo con una tripla fotocamera posteriore (sensori da 64 MP + 12 MP). Ma non è finita, dato che l'ente di certificazione cinese ha anche affermato che il misterioso ASUS_I007D possiede uno scanner per le impronte digitali montato sul retro, il sistema operativo Android 11 (ma presumiamo che possa essere aggiornato ad Android 12), pesi 217,7 grammi e misuri 172,92 x 77,33 x 9,55 mm. Non ci resta che attendere per scoprire il nome con cui questo smartphone arriverà sugli scaffali.

Asus

Smartphone