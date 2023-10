ASUS Vivobook Pro 15: RTX 3050 e AMD Ryzen 7 in offerta ad un prezzo super

Il notebook ASUS Vivobook Pro 15 OLED è molto più di un semplice dispositivo: è un’esperienza visiva straordinaria. Dotato di un display OLED Glossy da 15,6″ con una risoluzione di 2,8K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, ti immergerà completamente nel tuo mondo visivo. Oggi questo formidabile laptop può essere tuo a soli 1099€: non farti scappare questa offerta!

Il rapporto di aspetto 16:09, un elevato rapporto schermo/corpo dell’84% e la vasta gamma cromatica DCI-P3 al 100% ti regaleranno colori ultravividi e dettagli nitidi. Inoltre, la certificazione PANTONE Validated garantisce un’accuratezza dei colori di livello professionale, mentre la certificazione TÜV Rheinland per basse emissioni di luce blu protegge i tuoi occhi.

Il design del Vivobook Pro 15 OLED è un perfetto equilibrio tra eleganza e praticità. Il solido coperchio in metallo e l’etichetta con logo in rilievo lo rendono affascinante senza essere troppo vistoso. La cerniera a 180° ti permette di condividere il tuo lavoro o le tue creazioni in modo agevole con amici e colleghi.

Sotto il cofano, troverai un processore AMD Ryzen 7 6800H/HS e una potente grafica NVIDIA GeForce RTX 3050. Questa combinazione garantisce prestazioni di alto livello, ideali per soddisfare le esigenze di lavori creativi impegnativi e sessioni di gioco coinvolgenti. Inoltre, il sistema di raffreddamento a doppia ventola mantiene tutto sotto controllo, evitando surriscaldamenti.

Ma l’attenzione di ASUS va oltre le prestazioni tecniche. Il notebook è dotato di ASUS Antibacterial Guard, un trattamento speciale della superficie che inibisce la crescita dei batteri di oltre il 99% nell’arco di 24 ore. Questo assicura che il tuo laptop rimanga pulito e igienizzato più a lungo, riducendo al minimo la diffusione di batteri dannosi attraverso il contatto.

Il Vivobook Pro 15 OLED è perfetto per coloro che cercano un notebook dalle prestazioni elevate e un design distintivo. Ti accompagnerà attraverso i tuoi progetti creativi, offrendoti un’esperienza visiva senza paragoni e tutta la potenza di cui hai bisogno per il lavoro e il gaming. Approfitta dello sconto dell’8% e fai tuo questo incredibile dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.