Asus VivoBook Go con Windows 11 a meno di 200€ su Amazon

Se state cercando un nuovo computer portatile per lo studio, per la navigazione web, per fare ricerche, scrivere online e non solo, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando del meraviglioso Asus VivoBook Go, un portatile leggerissimo (solo 1,3 Kg), con Windows 11, con tante porte a disposizione dell’utente e con uno sconto esagerato per il Black Friday. Su Amazon lo potrete comprare a soli 199,00€ al posto di 329,00€. Capite bene che il risparmio è esagerato (pari al 40% sul prezzo di listino). Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo del laptop, così voi non dovrete sborsare un singolo centesimo aggiuntivo.

Asus VivoBook Go: un Best Buy senza precedenti

Asus VivoBook Go è un portatile economico, leggero, veloce e frizzante. Ha uno schermo FullHD da 14 pollici antisolare, che ruota perfettamente di 180° così potrete usare il laptop come meglio preferite.

Sotto la scocca batte un cuore Intel Celeron N4500, ci sono 4 GB di memoria RAM che fanno girare fluide le app (non installatene troppe, è pur sempre un PC da studio/lavoro leggero) e 64 GB di memoria eMMC. Il sistema operativo sarà Windows 11 S Mode, quindi leggero, performante ma i software si possono scaricare solo dallo store proprietario di Microsoft.

Questo è un portatile adatto a chi viaggia spesso e necessita di un computer leggero con cui rispondere alle mail, scrivere, studiare, vedere qualche serie TV in streaming e non solo. Noi lo reputiamo perfetto per gli studenti, sia di scuola che di università. A soli 199,00€ vi porterete a casa un computer meraviglioso con cui potrete scrivere la tesi, scaricare materiale di testo e molto altro ancora.

Non pensateci troppo e approfittatene prima che terminino le scorte disponibili sul sito. Non sappiamo per quanto rimarrà attiva la promozione, quindi vi invitiamo ad effettuare l’acquisto entro pochi minuti o al massimo, entro poche ore.

