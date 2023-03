Asus Vivobook 15 OLED con processore i7: pura POTENZA (-200€)

Qualora fossi alla ricerca di un portatile di alta qualità, adatto sia per il lavoro e sia per l’intrattenimento, l’Asus Vivobook 15 OLED sarebbe di certo la soluzione ideale. Grazie al potente processore Intel Core i7, questo notebook offre performance da autentico top di gamma, che ti permetteranno di gestire rapidamente ogni attività.

Che tu sia uno studente, un professionista o un semplice appassionato di film e giochi online, l’Asus Vivobook 15 OLED è ciò di cui hai bisogno: fai il tuo acquisto su Amazon oggi stesso per averlo ad un prezzo di 799 euro invece di 999 euro, grazie ad uno sconto a sorpresa del 20%.

Torna in offerta il potentissimo Asus Vivobook 15 OLED

Il nuovo Asus Vivobook 15 OLED è un portatile che offre un’esperienza visiva incredibilmente realistica grazie al display OLED FullHD da 15,6 pollici: con questo notebook puoi goderti i tuoi film preferiti come se fossi al cinema. Il processore Intel Core i7 di ultima generazione, assistito da 8 GB di RAM, garantisce prestazioni altissime per gestire ogni attività, che tu stia lavorando o giocando. Tutto lo spazio che ti serve per dati ed applicazioni, con ben 512 GB di SSD.

Per quanto riguarda la sicurezza, il sensore di impronte digitali integrato nel touchpad e Windows Hello ti permettono di accedere al tuo portatile senza dover digitare la password. Questa funzione aggiunge un ulteriore livello di privacy e comodità per l’utente. L’esperienza di utilizzo è notevolmente migliorata grazie a Windows 11. Il laptop Asus è incredibilmente leggero: pesa solo 1,8 kg ed ha un profilo ultra sottile. Ciò lo rende perfetto per chi è spesso in movimento.

Non rinunciare alla convenienza, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo ASUS VivoBook 15 OLED: risparmierai 200 euro ed arriverà a casa con consegna gratuita nel giro di pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.