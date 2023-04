Asus VivoBook 15 OLED: che prezzo! Su Amazon risparmi 300€

ASUS VivoBook 15 OLED è uno dei portatili più apprezzati sul mercato per la sua immagine realistica e dettagliata. Se stai cercando un laptop potente ma leggero che ti offra un’esperienza di visione di alto livello, è il momento giusto per cogliere l’offerta di Amazon: il portatile OLED di ASUS è scontato del 30%, al prezzo speciale di 699€, invece di 999€. Ti consigliamo vivacemente di non farti scappare questa occasione.

Il VivoBook 15 OLED di ASUS, dotato di processore Intel fino a Core i7 di ultima generazione e 8 GB di RAM, offre ottime prestazioni per qualsiasi attività lavorativa o ludica tu voglia svolgere. Il sensore di impronte digitali integrato nel touchpad e Windows Hello, ti permettono di accedere al laptop in modo facile e sicuro, senza dover digitare la password. Grazie al nuovo sistema operativo Windows 11, avrai accesso alle app, alle informazioni e ai giochi preferiti, e potrai connetterti istantaneamente alle persone a cui tieni di più.

Con un peso di soli 1,8 kg e un profilo sottile, il VivoBook 15 OLED di ASUS si infila facilmente nello zaino e lo puoi portare con te ovunque tu vada. Non farti sfuggire questa offerta, approfitta del 30% di sconto e acquista subito il portatile OLED di ASUS su Amazon, per vivere un’esperienza visiva di alta qualità in ogni situazione. Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione è gratuita e che puoi scegliere di dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più conveniente e accessibile.

