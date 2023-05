Asus TUF Gaming F15: NVIDIA RTX 4050, i7-13700H e 16 di RAM a 1599€ su Amazon

Se stai cercando un laptop da gaming potente e uscito nel 2023, ti segnaliamo una proposta di Asus che fa decisamente al caso tuo. L’Asus TUF Gaming F15 è un potente laptop equipaggiato con la nuova NVIDIA RTX 4050 da 6GB. Te lo segnaliamo in particolare perché ci ha convinto per il suo ottimo bilanciamento tra qualità, prestazioni e prezzo. Lo paghi 1599€.

Il laptop in questione, oltre alla RTX 4050, offre un potente processore Intel Core 13ma gen i7-13700H, affiancato da ben 16GB di RAM (espandibili) e un massiccio SSD PCIe da 512GB. Tutto quello che ti serve per affrontare senza problemi la maggior parte dei giochi tripla A più popolari del momento: da Hogwarts Legacy a Elend Ring.

ASUS TUF Gaming F15 è un notebook da gaming caratterizzato da un design distintivo e una qualità costruttiva elevata. È progettato per offrire un’esperienza di gioco di alto livello, grazie a numerose caratteristiche che lo rendono un’ottima scelta per gli appassionati. Il laptop dispone di un pannello veloce di livello IPS con una copertura del 100% dello spazio colore sRGB, che supporta una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz.

Grazie alla tecnologia Adaptive-Sync, il display si sincronizza con la frequenza di frame della GPU per ridurre il lag, minimizzare lo stuttering e eliminare il tearing visivo, offrendo un gameplay ultra-fluido e coinvolgente. La tastiera è ottimizzata per il gioco e offre una retroilluminazione RGB, consentendo di personalizzare lo stile personale durante le sessioni di gioco. Inoltre, il laptop è dotato di una webcam HD 720p per le videochiamate e lo streaming.

Il laptop integra anche la tecnologia audio DTS, che fornisce un suono surround virtuale a 7.1 canali coinvolgente e di alta fedeltà. Con le cuffie stereo, è possibile godere di un audio di qualità cinematografica. Inoltre, il sistema AI bidirezionale di cancellazione del rumore assicura un’esperienza sonora ottimale, riducendo i disturbi esterni durante l’uso. Per tutti questi motivi, noi ti consigliamo di farci un pensiero. La disponibilità è immediata: se lo ordini subito lo ricevi a casa entro domani.

