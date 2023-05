ASUS TUF Gaming F15 in offerta ad appena 599€ su Amazon (-40%)

Per chi è alla ricerca di un notebook da gaming economico, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: sullo store è disponibile l’ASUS TUF Gaming F15 al prezzo scontato di 599 euro invece di 999 euro, con uno sconto del 40% sul prezzo. Si tratta di notebook con qualche anno sulle spalle ma che a questo prezzo non ha rivali.

Tra le specifiche troviamo il processore Intel Core i5-10300H supportato dalla scheda video NVIDIA GTX 1650 con 4 GB di memoria dedicata. L’offerta in questione permette di acquistare questa variante del notebook ASUS TUF al prezzo minimo storico. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

ASUS TUF Gaming F15 in offerta al minimo storico su Amazon: bastano 599 euro

La variante di ASUS TUF Gaming F15 in offerta oggi presenta:

il processore Intel Core i5-10300H

8 GB di RAM e 512 GB di SSD (espandibili)

(espandibili) la scheda video NVIDIA GTX 1650 con 4 GB di memoria dedicata

con 4 GB di memoria dedicata un display da 15,6 pollici con pannello IPS dotato di risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

con pannello IPS dotato di risoluzione e refresh rate di il sistema operativo Windows 11

Si tratta di una scheda tecnica sicuramente interessante, anche considerando i margini di espansione, che acquisisce ancora più interesse considerando il prezzo di vendita del modello, decisamente accessibile in base agli standard del mercato.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare l’ottimo ASUS TUF Gaming F15 al prezzo scontato di 599 euro invece di 999 euro. L’offerta in questione può essere sfruttata tramite il link qui di sotto. Si tratta del prezzo minimo storico per il notebook.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.