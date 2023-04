ASUS TUF F15 con RTX 4060: tanta potenza ora a PREZZO SCONTATO su Amazon

Se siete alla ricerca di un notebook da gaming di nuova generazione, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon che potrebbe fare al caso vostro: ASUS TUF F15 con NVIDIA RTX 4060 è, infatti, disponibile in pronta consegna con un prezzo scontato di 1.799 euro. L’offerta consente di accedere ad un notebook completo con 200 euro di sconto rispetto al prezzo di lancio. Tra le specifiche c’è anche il processore Intel Core i7-12700H oltre ad un display da 15,6 pollici con risoluzione QHD e refresh rate di 165 Hz. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

ASUS TUF F15 con NVIDIA RTX 4060 8 GB: da prendere al volo con quest’offerta di Amazon

Il nuovo ASUS TUF F15 può contare su specifiche tecniche complete. Lo smartphone è dotato della potente scheda video NVIDIA RTX 4060 con 8 GB di memoria dedicata e la possibilità di sfruttare tutte le tecnologie NVIDIA per sfruttare al massimo la nuova architettura delle schede RTX Serie 40.

Il notebook è dotato anche del potente processore Intel Core i7-12700H che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e da 1 TB di SSD oltre che da un display da 15,6 pollici con risoluzione QHD e refresh rate di 165 Hz con G-Sync. C’è anche il sistema operativo Windows 11 Home di serie.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare ASUS TUF F15 con NVIDIA RTX 4060 al prezzo scontato di 1.799 euro, beneficiando così di 200 euro di sconto rispetto al prezzo di lancio del notebook di nuova generazione di ASUS. Per accedere all’offerta e acquistare il notebook è disponibile il link qui di sotto.

