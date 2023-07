ASUS TUF F15 con GeForce RTX 4060 in offerta su Amazon (risparmi 300€)

L’ASUS TUF F15 è un notebook gaming in offerta su Amazon al prezzo speciale di soli 1.499,00€, rispetto al prezzo originale di 1.798,99€. Questo laptop si distingue per il suo design unico e la qualità costruttiva elevata, rendendolo ideale per i giocatori più esigenti. Tanta potenza per riprodurre tutti i giochi tripla A più recenti, grazie alla nuova NVIDIA GeForce RTX 4060.

Il pannello del display, con copertura del 100% dello spazio colore sRGB e tecnologia IPS, supporta una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz con Adaptive-Sync. Questa tecnologia permette al display di sincronizzarsi con la frequenza di frame della GPU, riducendo il lag, lo stuttering e l’effetto di tearing visivo, garantendo un’esperienza di gioco ultra-fluida e coinvolgente. La tastiera del notebook è ottimizzata per il gaming e dispone di retroilluminazione RGB, che consente di esprimere il proprio stile personale durante le sessioni di gioco. Inoltre, è presente una webcam HD 720p per le videochiamate e le streaming.

Per quanto riguarda le prestazioni, l’ASUS TUF F15 è dotato di un potente processore Intel Core di dodicesima generazione i7-12700H e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8GB di memoria GDDR6. Questa combinazione garantisce prestazioni elevate sia per il gaming professionale che per le attività quotidiane, come la creazione di contenuti e il lavoro ad alta intensità. Un altro aspetto degno di nota è la tecnologia audio DTS, che offre un suono surround virtuale a 7.1 canali coinvolgente e ad alta fedeltà. Questa caratteristica assicura un’esperienza sonora di qualità cinematografica, specialmente quando utilizzata con cuffie stereo. Inoltre, il sistema AI bidirezionale di cancellazione del rumore migliora ulteriormente l’esperienza audio, isolando i suoni indesiderati e migliorando la chiarezza delle comunicazioni durante il gioco online o le videochiamate.

L’ASUS TUF F15 è perfetto per coloro che cercano un notebook di alto livello, caratterizzato da un design leggero e resistente. È adatto a tutte le occasioni di gioco, creazione di contenuti e lavoro ad alta intensità, soddisfacendo le esigenze dei giocatori e dei professionisti più esigenti. Approfitta dell’offerta su Amazon per portare a casa questo notebook di fascia alta a un prezzo vantaggioso!

