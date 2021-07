Asus terrà un evento virtuale il 15 luglio in cui svelerà i Chromebook e tablet di nuova generazione per studenti e lavoratori.

Asus: cosa sappiamo dei nuovi prodotti in arrivo?

Il costruttore di Taiwan ha annunciato che questa settimana terrà un evento virtuale in India. Il produttore prevede di annunciare una gamma di prodotti destinati agli studenti.

Secondo un teaser poster per l'evento, la nuova linea di prodotti arriverà con diverse app Google come Google Classroom, Play Store, Gmail e YouTube preinstallate. Questo dovrebbe significare che sono tablet Android o PC portatili con ChromeOS sotto la scocca (leggasi “Chromebook”).

L'evento è previsto per il 15 luglio e avrà inizio alle 12 di mezzogiorno (orario locale indiano). Non di meno, Asus ha inoltre rivelato che i nuovi hardware saranno venduti esclusivamente da Flipkart.

Ci aspettiamo che uno di questi articoli che verrà annunciato sia il famigerato ASUS Chromebook Detachable CM3. Il tablet Chromebook è stato annunciato all'inizio di questo mese e ha una penna USI integrata. In poche parole, questo dovrebbe essere la risposta del produttore taiwanese al Lenovo Duet Chromebook, l'altro tablet Chromebook venduto in India. Peccato che questi terminali potrebbero non arrivare mai da noi; ad ogni modo, vi terremo aggiornati.

Nelle notizie correlate, sappiate che la compagnia di Taiwan ha svelato un nuovo telefono insieme a Qualcomm che si chiama Snapdragon Insiders Phone, costruito con materiali premium, SoC Snapdragon 888 sotto la scocca, 12 GB di RAM, memorie UFS super veloci e tanto altro ancora. Restate connessi con noi per saperne sempre di più in merito ai nuovi device del costruttore asiatico.

