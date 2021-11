Asus starebbe pianificando il lancio di un nuovo smartwatch

Asus potrebbe presto lanciare un nuovo smartwatch, secondo un elenco certificato del Bluetooth Special Interest Group. Il dispositivo, noto come VivoWatch 5 LTE, sarà probabilmente il successore del VivoWatch SP che l'azienda ha lanciato un paio di anni fa.

Asus VivoWatch 5: cosa sappiamo al momento

Il sopracitato elenco, per adesso, rivela solo le varianti LTE del nuovo smartwatch. Tuttavia, è probabile che il produttore offrirà anche modelli solo Wi-Fi del VivoWatch 5. Oltre a riportare il codice identificativo HC-B05L, non vi sono altre informazioni circa le specifiche tecniche dell'orologio. I rumor tuttavia lasciano presagire un quadrante circolare, il sistema GPS ed una serie di funzionalità orientate alla salute.

Il precedente modello, vale a dire Asus VivoWatch SP, metteva a disposizione degli utenti numerosi programmi di fitness personalizzati. La prossima versione dovrebbe compiere sensibili passi in avanti, offrendo molte tra le funzioni dei moderni dispositivi indossabili. Continuate a seguirci per non perdere tutti i futuri aggiornamenti relativi a questo interessante, ma ancora parecchio misterioso, smartwatch Asus VivoWatch 5.