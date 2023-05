ASUS ROG Strix G16: tanta potenza, oggi in offerta su Amazon (anche a rate a tasso zero)

L’ASUS ROG Strix G16 è un avanzato e potente laptop da gaming destinato ai giocatori che non vogliono fare compromessi. Una macchina da guerra, che ti consente di riprodurre i tuoi giochi preferiti ovunque ti trovi, dandoti la certezza che potrai contare sempre su performance impeccabili. Un laptop di fascia premium, insomma. La buona notizia è che oggi puoi acquistare l’ASUS ROG Strix G16 ad un prezzo più conveniente del solito.

Normalmente il laptop viene proposto a quasi 2000€, ma grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi può essere tuo a 1599€. Un prezzo comunque impegnativo ma, te lo assicuriamo, ampiamente giustificato dalla sua robusta scheda tecnica. Da Hogwarts Legacy a Elden Ring: può riprodurre senza problemi tutti i giochi tripla A più recenti, mantenendo setting di prestazioni elevati.

La disponibilità è immediata, dunque se lo ordini subito lo riceverai a casa entro domani. Come sempre, puoi scegliere di dividere l’importo in più rate a tasso zero con Cofidis, partner di Amazon, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Il notebook per il gaming ROG Strix G16 è una potente macchina che offre un’esperienza di gioco eccezionale. Con un display da 16 pollici ultraveloce con frequenza di aggiornamento fino a 165Hz e tecnologia ROG Nebula, Dolby Vision e supporto Adaptive-Sync, offre colori fantastici e un’immagine nitida per un’esperienza di gioco e di visione straordinaria. Il sistema di raffreddamento ROG Intelligen Cooling all’avanguardia massimizza il flusso d’aria e mantiene la macchina fresca anche durante le sessioni di gioco intense.

Con un processore Intel Core i7-13650HX di tredicesima generazione e una GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 con Dynamic Boost, questo notebook è pronto a gestire tutti i giochi più recenti con facilità. Grazie all’archiviazione SSD PCIe Gen4x4 e fino a 32GB di RAM DDR5 a 4800MHz, puoi gestire grandi librerie di giochi e multitasking senza problemi. Costruito sia per i gamer che per i professionisti, questo notebook ti consente di esprimere tutta la tua creatività e goderti un’esperienza di gioco potente, indipendentemente dalle tue passioni digitali. Non farti scappare la possibilità di acquistarlo ad un prezzo speciale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.