ASUS ROG Phone 8: i nuovi smartphone gaming sono UFFICIALI

Nel corso dell’evento di ASUS ROG, tenutosi al CES 2024, l’azienda di Taiwan ha presentato una serie di nuovi ed interessanti prodotti in ambito mobile, notebook e componentistica.

Occhi puntati sulla nuova serie ROG Phone 8, smartphone dall’anima prettamente gaming che offrono una serie di funzionalità avanzate per rendere l’esperienza di utilizzo ancora più soddisfacente e non solo in fase di gioco.

Caratteristiche e prezzi di ASUS ROG Phone 8

ROG Phone 8 ha ottenuto un significativo upgrade rispetto al passato: non più solo smartphone Asus da gaming ma un vero e proprio dispositivo di alta gamma. Il design, più sottile del 15% rispetto alla generazione precedente, lo rende ideale per una vasta gamma di utenti, offrendo elevata potenza, funzioni avanzate di intelligenza artificiale e design premium: in sostanza, performance eccezionali senza tuttavia dimenticare la praticità quotidiana.

Asus ROG Phone 8 è guidato dal potente Snapdragon 8 Gen 3, con RAM LPDDR5X ad alta velocità e spazio di archiviazione UFS 4.0 per prestazioni straordinarie. Il sistema di raffreddamento avanzato, con incluso il design Rapid-Cooling Conductor ed il nuovo AeroActive Cooler X, mantiene la temperatura sotto controllo durante il gioco. La conformità IP68 rende il ROG Phone 8 resistente all’acqua ed alla polvere, garantendo una sicurezza extra. La versione Pro presenta un display AMOLED da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz, luminosità massima aumentata a 2500 nit ed ottimizzazione Pixelworks.

La serie ROG Phone 8 presenta un avanzato sistema a tre fotocamere. La lente principale, con un sensore Sony da 50 MP ed obiettivo grandangolare, consente scatti di alta qualità e zoom 2X. Lo stabilizzatore gimbal ibrido a 6 assi 3.0 assicura video fluidi, supportato dalla stabilizzazione avanzata e OIS anti-shake. Il teleobiettivo 3X cattura oggetti distanti con scatti nitidi anche di notte. La fotocamera ultrawide da 13 MP offre colori molto naturali, mentre la lente selfie da 32 MP con FoV più ampio è ideale per i selfie di gruppo.

ROG Phone 8 (Rebel Grey & Phantom Black) è disponibile in pre-ordersu Amazon (e sull’e-shop ufficiale) e arriverà durante il mese di gennaio anche negli Asus Gold Store e su Amazon al prezzo consigliato di €1.099. ROG Phone 8 Pro è disponibile in pre-order su Amazon (e sullo store ufficiale) ed arriverà durante il mese di gennaio anche negli Asus Gold Store e su Amazon al prezzo consigliato di € 1.199. Inoltre, fino al 31 gennaio, acquistando il ROG Phone 8 Pro è possibile ottenere un AeroActive Cooler X incluso nel prezzo. Infine, ROG Phone 8 Pro Edition è disponibile in pre-order sull’e-shop ufficiale di Asus al prezzo consigliato di €1.499 ed include un AeroActive Cooler X nella confezione.

