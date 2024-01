ASUS Rog Phone 8 e 8 Pro su Amazon in preordine: due BESTIE di smartphone

Appena lanciati, i nuovi e potentissimi smartphone di ASUS sono già disponibili in preordine su Amazon. I dispositivi perfetti per chi cerca enorme potenza, eccellente qualità e prestazioni elevatissime. Entrambi in uscita il 31 gennaio, da qual momento in poi potrai riceverli in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Scegli adesso il modello che desideri accaparrarti e completa la tua prenotazione al volo, la disponibilità è super limitata.

Rog Phone 8

Rog Phone 8 Pro

Attenzione: scegliendo l’edizione Pro con 16GB di RAM, in omaggio ottieni lo speciale sistema di raffreddamento del valore di 79,99€. Mettila nel carrello insieme allo smartphone al momento di completare l’ordine.

Hai scelto il tuo nuovo potentissimo smartphone? Approfitta del preordine su Amazon per essere fra i primi a portare a casa l’eccellente ASUS Rog Phone 8 o versione Pro: sarà perfetto per te se cerchi qualità, prestazioni e potenza.

