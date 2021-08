Asus ha annunciato ROG Phone 3S (noto anche come ROG Phone 3 Strix Edition) nella seconda metà dell'anno come versione migliorata dell'originale device uscito mesi or sono. Una recente fuga di notizie ha affermato che il produttore taiwanese potrebbe annunciare il ROG Phone 5S il 16 agosto. Al momento in cui scriviamo, non ci sono conferme ufficiali da parte dell'azienda. Il tipster vietnamita Chun però, ha affermato che il prodotto arriverà con tre importanti major update, un numero ben più elevato di quelli di cui gode il Phone 5 uscito all'inizio di quest'anno.

Asus ROG Phone 5S: più potente, più aggiornato, più tutto

Come previsto, il ROG Phone 5S arriverà con lo Snapdragon 888 Plus. È una versione overcloccata della CPU Snapdragon 888, che ha alimentato i modelli di inizio anno.

Il secondo miglioramento sul dispositivo sarà l'inclusione di un pannello con frequenza di aggiornamento di 90Hz. Mentre il ROG Phone 5 offre una frequenza di aggiornamento variabile di 60/120/144Hz, il futuro smartphone ROG Phone 5S supporterà una frequenza di aggiornamento adattiva di 60/90/120/144Hz.

Il terzo aggiornamento che si vedrà sul ROG Phone 5S sarà il supporto per la RAM virtuale. Offrirà fino a 6 GB di RAM estesa. Ad esempio, se ci sarà una variante da 12 GB di RAM, l'aggiunta di 6 GB di RAM virtuale consentirà al telefono di godere di 18 GB di RAM.

L'informatore ha inoltre affermato che le specifiche e il design del ROG Phone 5S saranno le medesime che abbiamo visto nel modello originale. Secondo un recente leak, potrebbe arrivare in due varianti: una da 16 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione e una da 18 GB di RAM + 512 GB di storage.

Mentre lo smartphone dovrebbe essere lanciato in Cina il 16 agosto, il suo debutto globale potrebbe avvenire a settembre. Al momento non sono disponibili informazioni sul prezzo di vendita del dispositivo.

