ASUS ROG Ally è disponibile: la nuova console portatile è su Amazon e Mediaworld

Per tutti gli appassionati di videogiochi che amano giocare in giro e sono affascinati dalle potenzialità di un sistema portatile incredibilmente potente, oggi è il giorno di ASUS Rog Ally, la console portatile che ti offre il meglio del gaming su un sistema basato su Windows 11.

ASUS Rog Ally è disponibile oggi per l’acquisto a soli 799 euro sia sul sito di Mediaworld, sia su Amazon. Hai la possibilità di mettere le mani su una bestiale console portatile che ha il cuore di un PC, grazie al processore AMD Ryzen Z1 Extreme e alla grafica AMD Radeon con RDNA 3.

ASUS ROG Ally: la console portatile per giocare al massimo

ASUS Rog Ally è costruita con un design ergonomico e leggero, con pulsanti a grandezza naturale e due comandi aggiuntivi sul retro che possono essere personalizzati in base ai propri gusti. Il display da 7 pollici ha una risoluzione Full HD, un refresh rate a 120 Hz e la tecnologia FreeSync Premium per garantire immagini nitide e senza scatti anche nei giochi più frenetici.

Il sistema handeld è dotato di un sistema di dissipazione Zero Gravity, basato su un design a doppia ventola, che mantiene basse le temperature e la rumorosità della console. Inoltre, grazie al software dedicato ROG Armoury Crate SE, puoi accedere a tutti i giochi e alle impostazioni essenziali di sistema da un’unica app.

ASUS Rog Ally è compatibile con Steam, Xbox Game Pass, Epic, GOG e altre librerie. Inoltre, viene fornita in bundle con 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate gratuiti, per accedere a centinaia di giochi da scaricare o giocare in streaming.

Non aspettare oltre e acquista subito ASUS Rog Ally sul sito di Mediaworld o su Amazon. Avrai tra le mani una console portatile super-potente che ti farà vivere un’esperienza di gioco senza precedenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.