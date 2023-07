ASUS ROG Ally disponibile su Amazon Italia: è la console portatile più potente

Se sei un gamer appassionato e desideri vivere un’esperienza di gioco incredibile ovunque tu sia, non perdere l’opportunità di acquistare la nuovissima ASUS ROG Ally disponibile su Amazon Italia al prezzo di listino di 799 euro.

Questa console portatile è stata progettata per offrirti prestazioni eccezionali, un design ergonomico e un’esperienza di gioco indimenticabile.

ASUS ROG Ally: Compatta e Leggera, Potente e Versatile

La ROG Ally stupisce per le sue prestazioni e la sua versatilità. Grazie al sistema operativo Windows 11 Home, avrai accesso a tutte le principali piattaforme di gioco e alla tua libreria gaming online. Inoltre, questa console può essere utilizzata come un vero e proprio PC portatile, offrendoti la massima flessibilità.

Sotto il cofano, la ROG Ally è equipaggiata con un processore AMD Ryzen Z1 Extreme, accompagnato da 16GB di RAM e uno SSD PCIe da 512GB. Questo significa prestazioni elevate e tempi di caricamento rapidi per garantirti un’esperienza di gioco senza interruzioni. Inoltre, avrai la possibilità di collegare una scheda grafica esterna e inserire una SD card per espandere la capacità di archiviazione.

La console è stata progettata per offrirti lunghe sessioni di gioco in tutta comodità. Il design ergonomico e il sistema di raffreddamento Dual Fan garantiscono un’ottima dissipazione del calore, mantenendo la console sempre alla giusta temperatura anche durante le sessioni di gioco più intense. Inoltre, la batteria può essere ricaricata al 50% in soli 30 minuti, permettendoti di tornare rapidamente in azione

La ROG Ally ti offre tutta l’esperienza, la potenza e l’estetica dei prodotti ROG in un device portatile e all’avanguardia. Con questa console, avrai accesso a tutte le tue piattaforme gaming preferite e potrai connetterti in streaming o condividere i tuoi momenti di gioco sui tuoi canali social.

Se sei alla ricerca di una console portatile potente, versatile ed esclusiva, la ASUS ROG Ally è ciò che fa per te. Non perdere l’opportunità di possederla e vivi un’esperienza di gioco senza confini con questa console unica nel suo genere.

Acquista subito la ASUS ROG Ally su Amazon Italia e regalati un’esperienza di gioco straordinaria ovunque tu sia.

