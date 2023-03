Asus ExpertBook B3 Flip: il notebook 2-in-1 è in offerta su Amazon

L’Asus ExpertBook B3 Flip è un interessante notebook business versatile dotato di un display touchscreen FHD Glossy e una tastiera retroilluminata ruotabile a 360° con tastierino numerico NumberPad integrato nel mouse pad, il che offre una massima flessibilità durante l’utilizzo. Insomma, ibrida la potenza e le funzioni avanzate di un laptop con la comodità e la versatilità di un tablet. Il meglio dei due mondi in un unico prodotto!

Oggi l’Asus ExpertBook B3 Flip può essere tuo ad un prezzo irripetibile. Questo avanzato laptop 2-in-1 di fascia premium può essere tuo ad appena 939€, grazie ad un generoso sconto del 27% che ti permette di risparmiare subito centinaia di euro. Davvero niente male…

L’Asus ExpertBook B3 Flip è un notebook esistente e robusto, conforme allo standard militare americano MIL-STD 810H. La doppia videocamera da 720p HD verso l’interno e 13.0M verso l’esterno, insieme al WiFi 6, ne fanno un prodotto eccellente anche per il telelavoro. La protezione dei dati e della privacy è assicurata grazie al sensore di impronte digitali integrato e al chip TMP 2.0.

L’Asus ExpertBook B3 Flip è equipaggiato per il lavoro più intenso con un processore Intel Core di Undicesima generazione i7-1165G7, scheda grafica Intel Iris Xe, RAM da 8GB e SSD PCIE da 512GB per un rapido accesso a tutti i tuoi contenuti. Questo notebook è pensato per supportare il lavoro e l’apprendimento, perfetto per insegnanti, utenti aziendali e professionisti che necessitano di prestazioni e versatilità sempre a portata di mano. Inoltre, è equipaggiato con Windows 11 Pro: il sistema operativo completamente reinventato e semplificato di Microsoft. Non fartelo scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.