Asus Chromebook in forte sconto su Amazon: risparmi 100€

Se stai cercando un laptop per prendere appunti a lezione o lavorare ovunque ti trovi, abbiamo una notizia decisamente interessante da darti. Amazon propone in forte sconto l’Asus Chromebook CX1400CKA, un laptop leggero e versatile che si contraddistingue per un prezzo aggressivo e per la forte integrazione con l’ecosistema di prodotti e servizi di Google: da Chrome a YouTube, passando ovviamente per le app Documenti e Fogli.

Come tutti i Chromebook, ovviamente anche questa proposta di Asus utilizza il sistema operativo di Google. ChromeOS è un sistema operativo basato sul cloud progettato per dispositivi a basso costo, come i Chromebook, che offre un’esperienza di navigazione web veloce e fluida. I vantaggi includono l’avvio rapido, la facilità d’uso, l’alta sicurezza, gli aggiornamenti automatici, l’integrazione nativa con i servizi Google, la possibilità di utilizzare app Android, la conservazione dei dati su cloud, l’accesso ai file da qualsiasi dispositivo e la gestione semplice delle impostazioni dei dispositivi in un’organizzazione.

È un sistema operativo estremamente reattivo e snello: consuma poche risorse ed è possibile fare tanto con “poco”. Per questo ci sentiamo di consigliare vivamente questo Chromebook ad un giovane studente o ad un lavoratore che si sposta spesso e ha bisogno di portare con sé tutti i suoi documenti grazie alla potenza del cloud.

Normalmente questo Asus Chromebook viene proposto a 379€, ma grazie ad un robusto sconto del 26% potrai risparmiare esattamente 100€. La disponibilità è immediata, dunque se l’ordini subito lo riceverai a casa entro domani. Come sempre, ti ricordiamo che su Amazon è possibile dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più conveniente e accessibile. Non farti scappare questa offerta!

