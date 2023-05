Asus Chromebook Flipx CX1400: da laptop a tablet in un istante, oggi in super offerta

L’Asus Chromebook Flip CX1400 è un dispositivo ideale per aumentare la produttività e divertirsi mentre si è in movimento. Con la sua cerniera a 360° e una fotocamera rivolta verso il mondo, offre una flessibilità senza limiti per studiare o lavorare nel modo che preferisci. Grazie alla lunga durata della batteria, puoi portarlo sempre con te, garantendo la massima libertà.

Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, potrai acquistare questo laptop versatile ad un prezzo decisamente interessante. Oggi Amazon lo propone a soli 249€, con un risparmio del 38% sul suo normale prezzo di listino. Decisamente niente male! La disponibilità è immediata: se lo ordini subito lo ricevi a casa entro domani.

Questo Chromebook è la tua porta d’accesso al meglio di Google, con una ricca libreria di app disponibili su Google Play per lavorare o giocare. Con prestazioni veloci, sicurezza robusta e funzioni pratiche, ASUS Chromebook Flip CX1400 non è solo perfetto per gli studenti, ma è adatto a chiunque sia in movimento. Il design semplice ed elegante del dispositivo lo rende ideale per uno stile di vita dinamico. La cerniera a 360° consente di utilizzare il Chromebook in diverse modalità, come tablet, laptop, tenda o in piedi, offrendo un’esperienza versatile per navigare sul web, completare attività e condividere contenuti con facilità.

Questo laptop con ChromeOS si trasforma all’occorrenza in un potente e versatile tablet, grazie al suo schermo touch HD estremamente reattivo. Grazie alla compatibilità con le applicazioni di Android, avrai il meglio dei due mondi in un unico dispositivo! Non farti scappare questa offerta: l’Asus Chromebook Flip CX1400 può essere tuo a 249€, con un risparmio di 150€ sul suo normale prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.