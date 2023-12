Asus Chromebook Flip in offerta su Amazon: il prezzo crolla a meno di 330€

L’Asus Chromebook Flip è in offerta a soli 329,00€, con uno sconto significativo rispetto al prezzo originale di 399,00€. Questo versatile laptop 2-in-1 offre un’esperienza all’avanguardia, unendo un design elegante, prestazioni potenti e sostenibilità.

Il display touchscreen FHD da 14 pollici offre un’immersione totale e massimizza l’area visiva per una produttività ottimale. Il design moderno del laptop incorpora anche un impegno per la sostenibilità, utilizzando materiali riciclati per ridurre l’impatto ambientale.

Equipaggiato con il processore Intel Celeron N4500, l’ASUS Chromebook Flip CX1400FKA garantisce prestazioni eccellenti e reattività nelle tue applicazioni preferite. Gli aggiornamenti automatici e la protezione antivirus integrata mantengono il sistema sicuro e sempre aggiornato.

ChromeOS è un sistema operativo leggero e veloce basato sul browser Chrome di Google. Progettato per dispositivi come Chromebooks, offre un’esperienza di navigazione ottimizzata per il web con sicurezza integrata e aggiornamenti automatici.

Acquistando questo Chromebook, riceverai anche un anno di Google One, che include 100 GB di spazio di archiviazione cloud gratuito. Approfitta di questa offerta speciale per acquistare l’Asus Chromebook Flip CX1400FKA ad un prezzo sfacciatamente basso. Non farti scappare questa opportunità!

