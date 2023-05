Asus Chromebook CX1500 a 279€: da MediaWorld SCONTI PAZZI

Entra anche tu nel mondo dei portatili longevi, veloci e con batteria infinita. Acquista il fantastico Asus Chromebook CX1500 a soli 279 euro, invece di 399,99 euro. Questa super offerta la trovi solo su MediaWorld grazie al nuovo volantino Sempre con Tech. Dotato di processore Intel Celeron, questo laptop è davvero eccezionale. Con 8GB di RAM è rapido, veloce e fluido. Perfetto per qualsiasi attività come lavoro, scuola e streaming.

Tra l’altro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di ordine. Inoltre, puoi anche approfittare del Tasso Zero MediaWorld per acquistare subito e pagare un po’ alla volta senza interessi. Aumenta la tua produttività in portabilità e divertiti quando sei in movimento, per non perderti gli ultimi episodi della tua serie TV preferita. Grazie alla Intel UHD Graphic ogni contenuto è unico e ricco di dettagli.

Asus Chromebook CX1500: l’esperienza si fa portatile

Scegli l’ottimo Asus Chromebook CX1500 per la tua mobilità. Dotato di rinforzi strutturali, questo notebook è resistente e longevo. Il suo telaio elegante conferisce robustezza alla macchina per una durabilità estrema durante i tuoi viaggi. Sarai sorpreso di sapere che soddisfa anche lo standard MIL-STD 810H, uno dei più rigorosi ed esigenti test militari degli Stati Uniti. Inoltre, viene provato in tutto e per tutto con pressioni al pannello, urti e cadute.

Massima resistenza quindi e tecnologia all’avanguardia con questo Chromebook di Asus che merita un encomio per prestazioni e qualità manifatturiera. Il suo display da 15,6 pollici nel suo telaio ultra portatile e leggero offre un coinvolgimento estremo in un rapporto schermo-corpo perfetto. Regola l’inclinazione del display come vuoi grazie alla cerniera piatta a 180°. Aggiungilo ora al carrello con soli 279 euro, invece di 399,99 euro, disponibile su MediaWorld con consegna gratuita e tasso zero.

