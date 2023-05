Assurdo: sconto del 67% su Amazon per questa PAZZESCA plafoniera smart (14€)

La plafoniera smart è un prodotto molto particolare. Un sistema di illuminazione multicolore, che ti consente di creare in qualsiasi momento la perfetta atmosfera. Puoi puntare sulla luce calda per un ambiente piacevole, su quella fredda per avere il massimo della luce possibile, ma non solo puoi concederti una pausa relax con illuminazione blu oppure rosa. A disposizione hai una miriade di colori fra i quali scegliere.

Gestisci tutto tramite applicazione per smartphone oppure utilizzando la voce, grazie alla compatibilità con i più blasonati assistenti vocali. Un prodotto che difficilmente si trova in sconto a questo prezzo, ma che adesso su Amazon è un vero e proprio affare: spunta il coupon direttamente in pagina e completa l’ordine velocemente per prenderlo a 14,99€ soltanto invece di 45,99€ con spedizioni veloci gratuite, offerte dai servizi Prime. Fai in fretta, le scorte sono un rapido esaurimento.

Facilissima da installare, puoi farlo in totale autonomia, se sei un mini appassionato di operazioni di fai da te. Risulterà l’ideale anche per soffitti bassi, considerando che occupa pochissimo spazio. Facile anche la configurazione e l’abbinamento a Internet tramite WiFi. Dopo averlo fatto, avrai il pieno controllo del sistema di illuminazione direttamente tramite l’applicazione per smartphone. Se lo desideri, puoi chiedere ad Alexa o a Google Home di accendere, spegnere o cambiare colore: semplicemente utilizzando la voce.

Non perdere la ghiotta occasione del momento. A questo prezzo, con questo sconto del 67%, questa straordinaria plafoniera smart è imperdibile. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.