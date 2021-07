Una bella soundbar, elegante e compatta, pronta a stupirti. Funziona in Bluetooth, e non solo, ha un telecomando e – soprattutto – puoi portarla ovunque.

La cosa più assurda è che la prendi a 20€ circa da Amazon con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Eccezionale soundbar in gran sconto su Amazon

Che sia molto bella è fuori discussione e – si sa – un oggetto che devi tenere sempre esposto deve anche attirare l'attenzione sotto il profilo estetico. A contare però, alla fine die giochi, è la sostanza.

Bene, questo dispositivo ha una potenza di 20W, più che sufficiente per godere al meglio dell'audio della TV o del PC. Inoltre, puoi scegliere come collegarla: preferisci il jack audio da 3,5 millimetri oppure il Bluetooth? Ancora, perché non inserire una bella memoria esterna (una microSD) dove magari hai caricato la tua musica?

La libertà d'uso finisce qui? Certo che no! Visto che è così potente, e compatta, perché non usarla anche fuori casa? Non dovrai cercare prese elettriche per collegarla! Infatti, integra una grande batteria da 2200 mAh, che ti permetterà di avere tante ore di riproduzione, prima di dover ricorrere alla ricarica.

Della serie: festa in giardino? Stacca la soundbar da sotto la TV, collegala in Bluetooth allo smartphone e riproduci la musica che più ti piace, senza alcun vincolo di cavi. Oppure, come ti anticipato, inserisci la microSD e non servirà nemmeno il collegamento allo smartphone.

Come vedi, un prodotto e tantissimi scenari di utilizzo diversi. Ora torniamo al prezzo: questo gioiellino lo prendi a 20€ circa da Amazon e non è affatto un'offerta da poco. Un affare che fai oggi, completando rapidamente l'ordine: l'ultima volta le scorte sono finite molto velocemente.

Le spedizioni, fra l'altro, sono anche rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Meglio di così!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home