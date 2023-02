Assurdo mini PC per auto a 9€: TUTTO sullo smartphone, sconto pazzesco 50%

Questo spettacolare mini PC per auto ti permette di controllare tutti i dati direttamente dallo smartphone, sia Android che iOS. Puoi effettuare un test di diagnostica completo e puoi verificare ogni informazione, gestisci gli errori, li interpreti e puoi anche cancellarli. Approfitta dello sconto a tempo del momento per prenderlo a 9,64€ appena da Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartelo. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Un prodotto universale, sicuramente compatibile anche con la tua vettura, grazie al protocollo OBD II. Basta controllare rapidamente il tuo modello, procedendo a verifica sul Web o direttamente sul manuale d’uso della macchina: ormai solo modelli estremamente vecchi non sono dotati di questa particolare porta, che permette la connessione degli strumenti di diagnostica.

Dopo averlo connesso all’auto, e quindi anche alimentato, è il momento di abbinare lo speciale dispositivo allo smartphone. Basta scaricare l’apposita applicazione e poi effettuare la connessione tramite Bluetooth. Da quel momento in poi, avrai il pieno controllo dello stato della tua vettura e potrai verificare in qualsiasi momento ogni parametro. Nemmeno gli errori saranno più un’incognita: avrai modo di interpretarli e – se necessario – di cancellarli.

Uno strumento potentissimo che, una volta che avrai imparato a usare, diventerà fondamentale per la manutenzione dell’auto. Non perdere l’occasione di risparmiare il 50% sull’acquisto di questo mini PC e portarlo adesso a casa a 9,64€ appena da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii veloce.

