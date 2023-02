Assurdo cappello SMART con cuffia Bluetooth e torcia a prezzo ridicolo (14€)

Approfitta della doppia promozione Amazon del momento e porta a casa questo spettacolare cappello smart a mini prezzo. Un solo dispositivo ti permette di stare ben caldo, ma anche di avere a disposizione una potente torcia frontale a un paio di cuffie Bluetooth per ascoltare musica e parlare al telefono. Per ottenere il massimo dello sconto, segui le istruzioni:

spunta il coupon in pagina e metti il prodotto nel carrello;

prima di completare l’ordine, applica il codice “PT7ZDF32”.

Lo prendi a 14€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità in sconto è super limitata.

Il cappello smart è una genialata: gran prezzo su Amazon

Lo indossi, stai ben caldo, e non serve altro. Dopo averlo abbinato in Bluetooth al tuo smartphone, potrai ascoltare la musica che ti piace di più oppure parlare al telefono mantenendo le mani libere. Non serviranno auricolari, è tutto già integrato. Allo stesso modo, puoi attivare la torcia frontale e illuminare un sacco in contesti d’emergenza.

Sia le cuffie che la torcia sono dotati di batteria integrata ricaricabile: all’occorrenza, basterà metterli in carica tramite cavo USB. Entrambi i componenti si possono sfilare e – di conseguenza – puoi lavare la parte in tessuto senza alcun problema.

Non perdere l’occasione di risparmiare un sacco sullo spettacolare cappello smart. Utilizza la doppia promozione Amazon per approfittarne:

Prendi tutto a 14€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

