Assurde luci compatte ricaricabili a 3€ su Amazon: promo scorta WOW

Delle luci tattiche super compatte, ma anche incredibilmente luminose e addirittura ricaricabili. Robuste nella costruzione, presentano addirittura un sistema a moschettone (per attaccarlo alle chiavi o alla cintura, ad esempio), un apribottiglie e una potente calamita per posizionarla dove desideri.

In promo scorta, la singola unità la porti a casa a 3,16€ appena: basta accaparrarsi la confezione da 6 unità a 18,99€ appena.

Un prodotto tattico per una serie di motivi: immagina di avere un portachiavi, che all’occorrenza ti permette di ottenere un fortissimo fascio luminoso. Grazie al supporto posteriore, puoi posizionarlo su una superficie oppure – come anticipato – potrai utilizzare la calamita integrata sul posteriore.

La possibilità di ricaricare la batteria, e non doverne acquistare di nuove quando sono scariche, ti permetterà anche un risparmio nel lungo periodo.

Non perdere l'occasione di portare a casa questa ottima promo scorta. Una luce tattica super luminosa e compatta come questa è un accessorio da avere assolutamente sempre a disposizione.

