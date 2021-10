Assassin's Creed Valhalla per PS4 a metà prezzo : Offerte Amazon

Assassin's Creed Valhalla si trova in offerta su Amazon a 35,99€, scontato del 49% rispetto al prezzo di listino. Si tratta della Standard Edition in copia fisica per PlayStation 4.

In Assassin's Creed Valhalla si vestono i panni di un guerriero vichingo, la mappa open world permette al giocatore di esplorare ed interaggire con i personaggi. Ecco un breve accenno sulla trama:

Il dodicesimo capitolo è ambientato in era vichinga, il giocatore veste io panni di Eivor, un guerriero norvegese che prese parte alle invasioni dell’Inghilterra nel IX secolo, quando il Paese era diviso in più regni: Northumbria, Mercia, Anglia orientale e Wessex, quest’ultimo governato dall’allora re Alfredo il Grande che dovette combattere a lungo contro la Grande armata danese, una coalizione di guerrieri norreni.

Durante l’avventura, il protagonista entrerà in contatto con gli Occulti e si unirà alla lotta contro l’Ordine degli Antichi. Le città esplorabili includono Winchester, Londra e York, inclusa una parte della Norvegia. da Wikipedia

Valhalla è sicuramente uno dei giochi più interessanti degli ultimi anni, la natura GDR del gioco consente di aumentare le abilità da combattimento del personaggio, sviluppare il proprio stile di gioco ed esplorare liberamente le città norrene.

Oggi il titolo Ubisoft è disponibile in versione PS4 in offerta su Amazon a 35,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.