Assassin's Creed Odyssey GRATIS su Xbox Game Pass: disponibile ora

In occasione di un evento organizzato per il Tokyo Game Show 2022, Microsoft ha annunciato che Assassin’s Creed Odyssey è adesso disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati Xbox Game Pass.

Il gioco ambientato nell’Antica Grecia arriva dopo alcune settimane di indiscrezioni in cui si era parlato dell’inserimento di altri capitoli della serie dopo Origins. Scopriamo quindi che si tratta di Odyssey, un gioco che ha raccolto una folta schiera di appassionati.

Assassin’s Creed Odyssey gratis su Xbox Game Pass: si torna nell’Antica Grecia

Assassin’s Creed Odyssey è stato lanciato per la prima volta nel 2018 e permette di vivere in prima persona una leggendaria Odissea affrontando un’epica e lunga avventura dove ogni scelta può condizionare la storia e il mondo di gioco.

Sin dall’inizio si ha la possibilità di scegliere tra un protagonista maschile o femminile, cui equipaggiamento e nuove abilità sono personalizzabili per definire il proprio stile di combattimento.

Il gameplay è quello di un action-RPG open world che permette di cimentarsi in numerose attività per un gioco che garantisce centinaia di ore di divertimento.

Adesso, con un abbonamento Xbox Game Pass, puoi scaricarlo gratis sulla tua console Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S o su PC. Buon divertimento!

